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دعا مواطنون في مكة المكرمة، الجهات المختصة إلى ضرورة توطين السوق المركزي للخضار والفواكه الواقع بحي الكعكية بمكة المكرمة، والذي يعد من أكبر الأسواق المركزية على مستوى المنطقة، وفتح المجال أمام شباب هذا الوطن لخوض التجارة في هذا القطاع؛ الذي لا يزال تسيطر عليه عمالة وافدة بطريقة عشوائية.
وتفصيلاً، فرضت عمالة وافدة سيطرتها المحكمة على السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية بمكة المكرمة، وسط تساؤلات عن مدى أسباب عدم تنفيذ سعودة وتوطين هذا النشاط.
وأشار مواطنون إلى أن السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية، يعتبر مهيأ تماماً من إمكانات وتجهيزات ونحوها، للبدء في سعودته وفتح المجال أمام الشباب لخوض التجارة في هذا القطاع، مطالبين الجهات ذات العلاقة بضرورة سعودته وتوطينه على وجه السرعة.السوق المركزي للخضار بمكة
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:34 PM
طالبوا بفتح المجال أمام الشباب السعودي لخوض التجارة بهذا القطاع
دعا مواطنون في مكة المكرمة، الجهات المختصة إلى ضرورة توطين السوق المركزي للخضار والفواكه الواقع بحي الكعكية بمكة المكرمة، والذي يعد من أكبر الأسواق المركزية على مستوى المنطقة، وفتح المجال أمام شباب هذا الوطن لخوض التجارة في هذا القطاع؛ الذي لا يزال تسيطر عليه عمالة وافدة بطريقة عشوائية.
وتفصيلاً، فرضت عمالة وافدة سيطرتها المحكمة على السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية بمكة المكرمة، وسط تساؤلات عن مدى أسباب عدم تنفيذ سعودة وتوطين هذا النشاط.
وأشار مواطنون إلى أن السوق المركزي للخضار والفواكه بالكعكية، يعتبر مهيأ تماماً من إمكانات وتجهيزات ونحوها، للبدء في سعودته وفتح المجال أمام الشباب لخوض التجارة في هذا القطاع، مطالبين الجهات ذات العلاقة بضرورة سعودته وتوطينه على وجه السرعة.
، عمالة وافدة تسيطر عليه.. مواطنون يدعون لسعودة السوق المركزي للخضار بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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