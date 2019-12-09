، وزير الاقتصاد: الميزانية تؤكد حرص القيادة على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع التهنئة للقيادة الرشيدة

رفع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمـد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ (2020م).

وقال الوزير التويجري في تصريح له بهذه المناسبة: "إن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد حرص السعودية على تحقيق النمو الاقتصادي والتطور التنموي المنشود ضمن رؤية السعودية 2030، مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على السياسات والأدوات التي تسهم في تقدُّم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية".

وأوضح التويجري أن السعودية انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ رؤية السعودية 2030، بتعاون وتنسيق بين القطاعَيْن العام والخاص والمنظمات غير الربحية؛ إذ كان لهذه الرؤية الأثر والفضل -بعد الله- في استمرار مسيرة الخير والنماء في السعودية.

وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط أن العديد من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، أسهمت في النمو الاقتصادي الإيجابي هذا العام 2019 م. مشيرًا إلى أن السعودية ستستمر بالتمتع -بإذن الله- باستقرار اقتصادي وسوق محلية، تُعد الأكبر في المنطقة.

وأكد أهمية السعودية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة له.. لافتًا الانتباه إلى أن السعودية ستعمل من خلال رئاستها مجموعة العشرين في العام القادم 2020 مع الدول الأخرى على تحقيق هذه الأهداف.وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م