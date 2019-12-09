شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. أرقام هامة في ميزانية 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت وزارة المالية، أرقام وأهداف ومخصصات الميزانية العامة 2020 ، عبر «إنفوجرافات» للتعريف بأبرز ما جاء فيها.

وأوضحت الوزارة، تقديرات الإيرادات والنفقات والعجز والدين العام في 2019 و2020، مشيرة إلى أبرز التوجهات الاستراتيجية لميزانية 2020 وهي : استكمال مستهدفات تحقيق رؤية 2030، تطوير المرافق والخدمات الأساسية ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، تمكين القطاع الخاص.

وأكدت أن ميزانية2020 اعتمدت بإجمالي نفقات يُقدّر بنحو 1,020 مليار ريال، وإجمالي إيرادات يُقدّر بنحو 833 مليار ريال، وعجز متوقع بنحو 187 مليار ريال.

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وكذلك أوضح الوزارة، محاور ميزانية2020 وتضمنت: تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، فعالية الإنفاق الحكومي والاجتماعي، ودعم المشاريع التنموية، تمكين القطاع الخاص.

وأضافت أن ميزانية2020 تتضمن الإنفاق على عدد من البرامج والمشاريع الحيوية لتطوير وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والمستفيدين.

وبينت المؤشرات الاقتصادية من حيث نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي، ونمو القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي.