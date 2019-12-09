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إعلان الأمير سعود الفيصل قيام مجلس التعاون قبل 38 عامًا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - بالتزامن مع انطلاق القمة الخليجية الـ40، انطلقت في الأذهان وقت إعلان قيام من الرياض، في 4 فبراير 1981م.

ووثق مقطع فيديو، إعلان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية آنذاك، قيام مجلس التعاون الخليجي قبل 38 عامًا، في أول اجتماع وزاري يرسم معالم الكيان الخليجي في الرياض.

وجمع الاجتماع وزراء خارجية «المملكة، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، وقطر»، ليحقق في النهاية إنجازًا توج جهد متواصل من أجل التنسيق والتعاون بين الدول الست.

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