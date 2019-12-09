شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد الزعاق يوضح اقتران القمر بـ الثريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق ، في مقطع فيديو اقتران القمر بالثريا مساء اليوم.
وقال الزعاق في الفيديو ، إن القدماء قالوا في أمثالهم : “ قران حادي برد بادي ” أي الاقتران الذي يتم يوم 11 من الشهر الهجري الجاري وهو دليل على بداية البرد الفعلي.
وتابع ، ومعنى هذا الكلام أن القمر إذا صار بجانب الثريا يوم 11 من الشهر الهجري فهذا دليل على البرد الفعلي والبرد الشديد يصير غذا صار القمر بجانب الثريا يوم 9 الشهر .
وأضاف الزعاق ، وأهم الاقترانات عند أهالينا الله يرحمهم 6 اقترانات ، أقترانين للشتاء ، واقترانين للربيع ، واقترانين للصيف .
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