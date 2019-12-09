شاهد.. لحظة إقرار وإعلان خادم الحرمين لـ ميزانية 2020

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الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو، لحظة إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» عن ميزانية الدولة 2020 . وجاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، إذ قرر «حفظه الله» تمديد بدل غلاء المعيشة لمدة سنة إضافية. Advertisements كما أوضح وزير المالية محمد الحدعان، تفاصيل ميزانية 2020 وأبرز ملامح نمو الاقتصاد في 2019 .

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