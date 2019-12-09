شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يقرر تمديد بدل غلاء المعيشة لسنة إضافية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، اليوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية الدولة 2020 . وقرّر خادم الحرمين الشريفين، تمديد بدل غلاء المعيشة لمدة سنة إضافية.

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