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التحقيق في اعتداء طالب ثانوي على معلم بالقنفذة

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم القنفذة، عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي.

وأوضحت أن اللجنة ستتولى التحقيق في القضية، مضيفة أنه قد اطمأن سعادة مدير التعليم في اتصال هاتفي على المعلم مؤكدا حرصه على أن كافة الإجراءات ستتخذ لحفظ حق المعلم وعدم تکرار مثل هذه الواقعة علما بأن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرة بتواجد ولي أمر الطالب.

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