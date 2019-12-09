شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.

كما يستمر ظهور سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «نجران، جازان، عسير والباحة».

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.