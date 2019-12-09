ألقت الجهات الأمنية، صباح اليوم، القبض على طالب بعد طعن معلمه بإحدى مدارس المظيلف في القنفذة. فيما علمت مصادر وفقا لموقع “سبق” أن طالباً بالمرحلة الثانوية باغت معلمه بداية الحصة الدراسية الثانية في ساحة المدرسة بـ”سكين”، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.