وصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، إلى الرياض، اليوم الإثنين، للمشاركة في الاحتماعات التحضيرية للقمة الخليجية.
وجاء في تغريدة على حساب وكالة الأنباء القطرية الرسمي في تويتر: ”وزير الدولة للشؤون الخارجية يصل إلى الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية“.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يصل إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.