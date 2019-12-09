تفاصيل الخلاف الذي أغضب الشمراني من مدربه في القاعدة العسكرية قبل تنفيذ عملية إطلاق النار في فلوريدا

أفادت تقارير صحفية أن الشاب محمد الشمراني منفذ الهجوم على القاعدة الأمريكية قد تعرض للإهانة في وقتٍ سابق هذا العام من قبل أحد المدربين الذي فعل ذلك أمام زملائه.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن الشمراني غضب غضباً شديداً وقدم شكوى رسمية ضد المدرب جاء فيها أن الأخير وصف شاربه بـ”الشارب الإباحي” في إشارةٍ إلى ممثل إباحي، وأضاف خلال الشكوى “شعرت بالغضب: لماذا يقول ذلك أمام الفصل”.

وبدا أن الموقف الذي تعرض له الشمراني تسبب في غضبه لفترةٍ طويلة، رغم وقوعه في إبريل الماضي، حيث ساعده طالبان أمريكيان في الفصل على تقديم شكواه عن الواقعة التي أفاد أنها وقعت في نهاية حصة للأرصاد الجوية، عندما سأل المعلم جيمس داي عما إذا كان لدى الطلاب أي أسئلة قبل أن ينصرفوا.

ولم يكتفِ المدرب بالسؤال الجماعي لكنه تحول إلى الملازم الشمراني ليسأله حول ما إذا أراد السؤال منادياً إياه بـ “porn stash” في إشارةٍ لأحد ممثلي الإباحية، قبل أن يتابع المدرب ساخراً “ماذا؟ هل لم تشاهد نجمًا إباحيًا من قبل؟”.

ورغم هذا الموقف الذي أغضب الشمراني وشهد عليه عدد من زملائه إلا أنه وبعد أسبوع منه تم إدراج الطالب مع المدرب ذاته في إحدى الحصص التدريبية إلا أن الشاب رفض ذلك وتم إلغاء الحصة وإعادة جدولتها مع مدرب آخر.