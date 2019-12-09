وفاة مدير مستشفى الأفلاج إثر حادِث مروري

توفي مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم، إثر حادِث مروري مروع وقع صباح اليوم (الإثنين).

وقال مستشفى الأفلاج العام في تغريدة عبر حسابه الرسمي في”تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاسم إثر حادِث مروري”. ونعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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