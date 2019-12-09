بأمر الملك #تمديد_بدل_غلاء_المعيشة

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أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله اليوم الإثنين ٩ ديسمبر إلى تمديد بدل غلاء المعيشة حتى نهاية ٢٠٢٠ .

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و تحرص القيادة على مساعدة المواطن لمواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع الأسعار.

واليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يتضمن تمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية عام ٢٠٢٠ للموظفين المدنيين، والعسكريين، والمتقاعدين، والضمان الاجتماعي، والطلاب والطالبات.

وكل ذلك حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تلمُّس احتياجات المواطنين والمواطنات، ويتضمن بدل غلاء المعيشة مبلغ (1000) ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يُصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) ريال..، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %).

