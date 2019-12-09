«مسام» ينتزع 4,536 لغمًا حوثيًّا مضادة للأفراد والدبابات

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري 4,536 لغمًا في اليمن.
وتنوعت الألغام التي تم انتزاعها خلال الأسبوع الأول لهذا الشهر، بين 24 لغمًا مضادًا للأفراد و372 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة واحدة ناسفة و4,139 ذخيرة غير منفجرة؛ ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 4,536 لغمًا.
يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 115,930 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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