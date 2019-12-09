«التعليم» تبدأ تحقيقًا عاجلًا في اعتداء طالب على معلم بالقنفذة

قالت إدارة تعليم القنفذة، اليوم الإثنين، إنها شكلت لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على معلمه أثناء الإشراف اليومي؛ حيث ستتولى التحقيق في القضية.

وأضافت الإدارة، في بيان، أن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على المعلم، وأكد له حرصه على أن كل الإجراءات ستتخذ لحفظ حقه وعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

وأكدت إدارة تعليم القنفذة أن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرة بوجود ولي أمره.