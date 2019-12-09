بالصور.. وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يصلون الرياض

وصل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، الرياض؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجلس الأعلى في دورته الـ 40 .

ووصل نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والمسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي .

وكان في استقبال الوزراء في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أشاد بمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وجهود قادة دول المجلس؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات؛ تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط.

وقال الزياني: إن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دليل ناصع على حرص القادة، على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظًا على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث أنها متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون.