خادم الحرمين: ميزانية 2020 استمرار لسياستنا في تطوير المرافق والخدمات

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، إن حجم في الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1441/1442هـ (2020م)، يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (ترليون وعشرين مليار ريال).

وأضاف أن ميزانية 2020 تعد استمرارًا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.

وتابع: «هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ووجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020.

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2020».

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، في قصر اليمامة، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020).

وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المقبل 1441/1442 هجري الموافق (2020 ميلادي) التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.

إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (ترليون وعشرين مليار ريال). إن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه الميزانية استمرارًا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.

وقد وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020.

كما وجهنا الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حبانا الله، وسنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته