أمر ملكي: تمديد صرف «بدل غلاء المعيشة»

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، تمديد صرف «بدل غلاء المعيشة».
ويأتي الأمر الملكي الصادر بشأن تمديد صرف بدل غلاء المعيشة، بعد عام من الأمر الملكي الصادر في ديسمبر من العام 2018 باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
وصدر الأمر الملكي في العام الماضي، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويتقاضَى المستفيدون بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يُصْرَف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال.
وتستهدف المملكة من صرف بدل غلاء المعيشة مساعدة المواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية؛ اتّساقًا مع رؤية 2030 والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.
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