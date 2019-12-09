زار أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مستشفى محافظة محايل عسير، اليوم الاثنين؛ للوقوف على الحالات المرضية الناجمة عن التسمم الغذائي في مركز بحر أبوسكينة مساء أمس.
ورافقه في الزيارة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من منسوبي القطاعين والجهات الحكومية.
وعّبر أمير منطقة عسير عن أسفه الكبير لوقوع مثل هذه الحالات، مشددًا بأن التحقيقات ما زالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية والرادعة ضد المتسبب في ذلك.
نوّه بأنه تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات العلاقة منذ تلقي البلاغ وازدياد أعداد المصابين بحالة التسمم تلك .
واطمأن الأمير تركي بن طلال على المرضى المنومين وحالتهم الصحية، فيما وجّه بتقديم الخدمات الصحية والطبية كافة ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين.
وكانت صحة عسير بيّنت على لسان متحدثها مساء أمس، أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل 134 من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يُشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي.
وتم تنويم 120 حالة في مستشفيات المنطقة بينما خرجت 14 حالة، مؤكدًا بأن الجميع يتم إعطاؤهم الرعاية الطبية الكاملة.
وكانت مصادر «عاجل»، أكدت عدم وجود وفيات بين حالات التسمم في مستشفيات محايل حتى اللحظة.
وقالت إن الجهات الأمنية تحفظت على جميع العمالة الموجودة بالمطعم، فيما غادر المستشفيات والمراكز عدد من الأشخاص، بعد أن خضعوا للفحص.
وأرجعت المصادر سبب ارتفاع الأعداد التي استقبلتها المستشفيات في المنطقة والمحافظات المجاورة، إلى أن هناك أشخاصًا راجعوا المراكز احترازيًّا بعد معرفتهم بتسمم عدد من الأشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير: سنردع المتسبب في تسمم 134 شخصًا ببحر أبو سكينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.