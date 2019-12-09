أمير عسير: سنردع المتسبب في تسمم 134 شخصًا ببحر أبو سكينة

زار أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مستشفى محافظة محايل عسير، اليوم الاثنين؛ للوقوف على الحالات المرضية الناجمة عن التسمم الغذائي في مركز بحر أبوسكينة مساء أمس.

ورافقه في الزيارة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من منسوبي القطاعين والجهات الحكومية.

وعّبر أمير منطقة عسير عن أسفه الكبير لوقوع مثل هذه الحالات، مشددًا بأن التحقيقات ما زالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية والرادعة ضد المتسبب في ذلك.

نوّه بأنه تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات العلاقة منذ تلقي البلاغ وازدياد أعداد المصابين بحالة التسمم تلك .

واطمأن الأمير تركي بن طلال على المرضى المنومين وحالتهم الصحية، فيما وجّه بتقديم الخدمات الصحية والطبية كافة ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين.

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وكانت صحة عسير بيّنت على لسان متحدثها مساء أمس، أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل 134 من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يُشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي.

وتم تنويم 120 حالة في مستشفيات المنطقة بينما خرجت 14 حالة، مؤكدًا بأن الجميع يتم إعطاؤهم الرعاية الطبية الكاملة.

وكانت مصادر «عاجل»، أكدت عدم وجود وفيات بين حالات التسمم في مستشفيات محايل حتى اللحظة.

وقالت إن الجهات الأمنية تحفظت على جميع العمالة الموجودة بالمطعم، فيما غادر المستشفيات والمراكز عدد من الأشخاص، بعد أن خضعوا للفحص.

وأرجعت المصادر سبب ارتفاع الأعداد التي استقبلتها المستشفيات في المنطقة والمحافظات المجاورة، إلى أن هناك أشخاصًا راجعوا المراكز احترازيًّا بعد معرفتهم بتسمم عدد من الأشخاص.