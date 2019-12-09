«الأرصاد» تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض. وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.
أشارت إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.
وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
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