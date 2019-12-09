السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر مقدسياً على هدم منزله الخشبي في جبل المكبر



رام الله 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس اليوم, مواطناً مقدسياً من بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس على هدم غرف منزله الخشبي الذي يأوي عائلته.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي علي جعابيص على هدم منزل له مكون من غرفة خشبية بحجة عدم وجود تراخيص.

// انتهى //

18:53ت م

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