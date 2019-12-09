السعودية اليوم / وفد من جامعة نجران يزور مكتب "واس" بالمنطقة



نجران 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

زار وفد من جامعة نجران اليوم، مكتب وكالة الأنباء

وقدم مدير مكتب الوكالة بالمنطقة علي بن مبارك بلال شرحاً مفصلاً عن نشاط المكتب في تغطية مختلف النشاطات للقطاعات والأجهزة الحكومية، والمناسبات والفعاليات التي تقام بمنطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ومكتب "واس" بنجران في المجال الإعلامي.

وأوضح رئيس وفد الجامعة سعود بن حمد آل فطيح أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومختلف الجهات الحكومية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بما يخدم المجتمع ويرفع قدرات أفراده.

// انتهى //

16:07ت م

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نجران 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسزار وفد من جامعة نجران اليوم، مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة.وقدم مدير مكتب الوكالة بالمنطقة علي بن مبارك بلال شرحاً مفصلاً عن نشاط المكتب في تغطية مختلف النشاطات للقطاعات والأجهزة الحكومية، والمناسبات والفعاليات التي تقام بمنطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ومكتب "واس" بنجران في المجال الإعلامي.وأوضح رئيس وفد الجامعة سعود بن حمد آل فطيح أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومختلف الجهات الحكومية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بما يخدم المجتمع ويرفع قدرات أفراده.// انتهى //16:07ت م0214

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.