شكرا لقرائتكم بث مباشر لجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لإقرار ميزانية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-09 بث مباشر لجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لإقرار ميزانية 2020 متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements يعقد مجلس الوزراء بعد قليل جلسة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاعتماد ميزانية 2020. وقد أعدت قناة السعودية تغطية خاصة لهذه المناسبة الهامة. شارك الخبر







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