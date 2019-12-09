- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم بيان من تعليم #القنفذة بعد اعتداء طالب على معلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بيان من تعليم #القنفذة بعد اعتداء طالب على معلم
متابعات الخليج 365 - القنفذة
شكلت إدارة التعليم في محافظة القنفذة، لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي.
وقالت إدارة التعليم في بيان لها اليوم إن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على المعلم، مشددًا على حرص إدارة التعليم باتخاذ كل الإجراءات لحفظ حق المعلم وعدم تكرار مثل هذه الواقعة.
وأشارت في بيانها إلى أن المعلم تنازل عن اتهامه للطالب بعد الحادثة مباشرة، وذلك بوجود ولي أمر الطالب.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من تعليم #القنفذة بعد اعتداء طالب على معلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.