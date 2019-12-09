2019-12-09

بيان من تعليم #القنفذة بعد اعتداء طالب على معلم

متابعات الخليج 365 - القنفذة

شكلت إدارة التعليم في محافظة القنفذة، لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي.

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وقالت إدارة التعليم في بيان لها اليوم إن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على المعلم، مشددًا على حرص إدارة التعليم باتخاذ كل الإجراءات لحفظ حق المعلم وعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

وأشارت في بيانها إلى أن المعلم تنازل عن اتهامه للطالب بعد الحادثة مباشرة، وذلك بوجود ولي أمر الطالب.

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