رسامة خليجية تلهم زوار مهرجان إنسومنيا #السعودية

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألهمت الشابة البحرينية سارة الصايغ البالغة من العمر 18 عامًا، زوار مهرجان إنسومنيا السعودية للألعاب الإلكترونية من خلال رسمها للشخصيات الكرتونية وشخصيات الإنمي.

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وتتقن سارة رسم شخصيات الإنمي الشهيرة وكذلك الشخصيات الواقعية، وكانت لها مشاركات عديدة في مهرجانات متنوعة، إلا أنها تعتبر مشاركتها في موسم الرياض استثنائية ومختلفة، وذكرت أن موسم الرياض كان أحد أبرز أهدافها، إذ كان تقديمها للمشاركة في الموسم سلسًا للغاية، كما عبرت عن سعادتها وانبهارها بالإقبال الكبير على مهرجان إنسومنيا السعودية، وأكدت بأن جميع رسوماتها التي أعدتها تم بيعها في وقت قياسي جدًا، وأشارت إلى أن تجربتها بالرسم في موسم الرياض ستفتح لها الباب للمشاركات الدولية وهو ما تطمح إليه.

واتخذت سارة من ركن الألعاب مقرًا لها، حيث تقدم لزوارها والمهتمين برسوماتها الواقعية والتشكيلية للشخصيات الكارتونية، شرحًا مفصلًا عن أعمالها، إذ يساهم مهرجان إنسومنيا السعودية، في دعم المبدعين المهتمين بالألعاب الإلكترونية عبر توفير منافسات متعددة لأبرز الألعاب وكذلك أجنحة خاصة بالمواهب الفنية المتعلقة بها.