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يرعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء المقبل، الحفل السنوي لجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والذي ترعاه صحيفة "الخليج 365" إلكترونياً، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسفراء، إضافة للرياضين والفنانين والمشاهير، وذلك في ختام فعاليات الجمعية لعام 2019م.
وتستعرض جمعية الإرادة، والتي تعتبر شركة "سابك" هي الشريك الاستراتيجي الحصري لها، أبرز منجزاتها منذ إنشائها وحتى نهاية 2019، وما تطمح إليه مستقبلاً من خلال خططها التوسعية. كما سيتم تكريم شركاء الإرادة الذين شاركوا وساهموا في إبراز دور الجمعية على جميع الأصعدة.
ويحتوي الحفل على مفاجآت كثيرة ومتنوعة مقدمة من مواهب الجمعية، والتي يرتكز عملها على دعمهم وتسليط الضوء عليهم؛ لكونهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا.
سلطان بن سلمان جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 06:56 PM
برعاية "الخليج 365" وبحضور عدد من المسؤولين"سلطان بن سلمان" يرعى الحفل السنوي لجمعية الإرادة
يرعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء المقبل، الحفل السنوي لجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والذي ترعاه صحيفة "الخليج 365" إلكترونياً، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسفراء، إضافة للرياضين والفنانين والمشاهير، وذلك في ختام فعاليات الجمعية لعام 2019م.
وتستعرض جمعية الإرادة، والتي تعتبر شركة "سابك" هي الشريك الاستراتيجي الحصري لها، أبرز منجزاتها منذ إنشائها وحتى نهاية 2019، وما تطمح إليه مستقبلاً من خلال خططها التوسعية. كما سيتم تكريم شركاء الإرادة الذين شاركوا وساهموا في إبراز دور الجمعية على جميع الأصعدة.
ويحتوي الحفل على مفاجآت كثيرة ومتنوعة مقدمة من مواهب الجمعية، والتي يرتكز عملها على دعمهم وتسليط الضوء عليهم؛ لكونهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا.
، "سلطان بن سلمان" يرعى الحفل السنوي لجمعية الإرادة ،
المصدر : الخليج 365
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