اخبار السعوديه

رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - استعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا جون باتيست لو موان، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز العلاقات خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واستعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، تضمّنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، وحظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها، موضحاً أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال.

من جانبه، أشاد وزير الدولة الفرنسي بما تشهده المملكة من إصلاحات في شتى المجالات، ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، منوهاً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

رئيس هيئة حقوق الإنسان وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 06:37 PM

Advertisements

استعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة

رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا جون باتيست لو موان، وذلك في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.

وأكد "العواد"، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز العلاقات خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واستعرض التطورات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، تضمّنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، وحظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها، موضحاً أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال.

من جانبه، أشاد وزير الدولة الفرنسي بما تشهده المملكة من إصلاحات في شتى المجالات، ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، منوهاً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

الكلمات المفتاحية

، رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة حقوق الإنسان يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا