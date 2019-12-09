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قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، أثناء محاولة تسللهم جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني اليمني رصدت مساء اليوم محاولة تسلل مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي في اتجاه مواقع جنوبي مديرية التحيتا.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت المجموعة الحوثية وأحبطت محاولتها، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.الجيش الوطني اليمني مليشيا الحوثي
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 06:26 PM
الجيش اليمني استهدفهم بعد رصد تحركهم
قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، أثناء محاولة تسللهم جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني اليمني رصدت مساء اليوم محاولة تسلل مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي في اتجاه مواقع جنوبي مديرية التحيتا.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت المجموعة الحوثية وأحبطت محاولتها، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
، تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في تسلل فاشل بالحديدة ،
المصدر : الخليج 365
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