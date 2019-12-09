شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يفتتح مدرستين في لحج والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مدرسة الثورة للتعليم الأساسي بمديرية الحوطة ومدرسة القادسية بمديرية المسيمير التابعتان لمحافظة لحج اليمنية. وثمن محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي جهود المملكة ممثلة بالمركز الداعمة للقطاع التعليمي وجميع القطاعات في المحافظة. يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان قد موّل افتتاح مدرستين في مديرية تبن الشهر الماضي عبر الشريك المنفذ المنظمة الدولية للهجرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يفتتح مدرستين في لحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.