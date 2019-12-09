شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في القاهرة : الاستثمارات السعودية تعكس توطيد العلاقات مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم الاثنين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، وذلك بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودية بندر بن محمد العامري، ونائب رئيس المجلس المهندس سعد بن ناصر الغييثي، ووفد المجلس الذي يزور مصر حاليا، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار.

نقل السفير أسامة نقلي خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع - حفظهما الله - إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، معرباً عن شكره لرئيس الوزراء المصري على عقد هذا اللقاء مع مجلس الأعمال السعودي المشكل حديثاً والذي يطمح إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين .

ولفت السفير نقلي النظر إلى أهمية زيادة حجم الاستثمارات السعودية من قبل قطاع الأعمال الخاص في مصر، وما يعكسه ذلك من توطيد للعلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية منها.

من جانبه رحب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء بوفد رجال الأعمال السعودي، مؤكدا أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيداً باستثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر.

Advertisements

وأكد على حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر، والتي توفر فرصاً استثمارية متعددة لكافة المستثمرين وشركات القطاع الخاص، والتي يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستفادة منها.

كما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري على أهمية العمل المشترك القائم بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء الذي حضره رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي والملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر أنور بن حصوصه بحث عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات والقطاع الخاص في مختلف المجالات بمصر.