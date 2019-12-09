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2019-12-09 الإطاحة بقائد حافلة الطالبات المتهور في #عسير متابعات الخليج 365 - بيشة Advertisements تمكن رجال المرور في منطقة عسير من القبض على قائد حافلة نقل الطالبات الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقود باستهتار معرضًا حياة الطالبات للخطر. وأوضح المرور السعودي أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. شارك الخبر







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