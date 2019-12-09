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تركي بن طلال: إجراءات صارمة بحق المتسبب بواقعة التسمم
زار المنومين في المستشفى وأوصى بمتابعة حالتهم
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
وقف الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم الاثنين على الحالات المرضية التي تسبب فيها التسمم الغذائي في مركز بحر أبو سكينة مساء أمس وذلك في زيارة لمستشفى محافظة محايل عسير يرافقه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من منسوبي القطاعين والجهات الحكومية.
وعبّر أمير منطقة عسير عن أسفه الكبير لوقوع مثل هذه الحالات، مشددًا بأن التحقيقات لازالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية والرادعة ضد المتسبب في ذلك، منوهًا بأنه تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات العلاقة منذ تلقي البلاغ وازدياد أعداد المصابين بحالة التسمم تلك.
واطمأن الأمير تركي بن طلال على المرضى المنومين وحالتهم الصحية، فيما وجه بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين بإذن الله.
وكانت صحة عسير بيّنت على لسان متحدثها مساء أمس أن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل 134 من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يُشتبه أنها ناتجة من تسمم غذائي، وتم تنويم 120 حالة في مستشفيات المنطقة بينما خرج 14 حالة مؤكدًا بأن الجميع يتم إعطاؤهم الرعاية الطبية الكاملة.
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