شكرا لقرائتكم وزراء خارجية التعاون يعقدون الاجتماع التحضيري لـ قمة #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-09 وزراء خارجية التعاون يعقدون الاجتماع التحضيري لـ قمة #الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التحضيري للقمة الأربعين التي ستعقد غدًا في الرياض. Advertisements وستعقد القمة غدًا في العاصمة السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس. شارك الخبر







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