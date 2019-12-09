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2019-12-09 السفارة في #نيوزيلندا تحذر من النشاط البركاني متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون تعرض جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كيلومترًا عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزيلندا لانفجار بركاني كبير. وأعربت السفارة عن أملها من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة، داعية إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211، متمنية السلامة للجميع. شارك الخبر

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