شكرا لقرائتكم لجنة الاقتصاد بالشورى تناقش تقرير صندوق التنمية الصناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-09 لجنة الاقتصاد بالشورى تناقش تقرير صندوق التنمية الصناعية متابعات الخليج 365 - الرياض اجتمعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بمسؤولين من صندوق التنمية الصناعية السعودي. Advertisements وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439/1440هـ حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم المعجل، وعدد من كبار المسؤولين في الصندوق. وتأتي اجتماعات لجان مجلس الشورى المتخصصة ضمن دورها الرقابي التي تقوم به بالتعاون مع الجهات الحكومية تحقيقًا للتكامل بما يحقق المصلحة العامة. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الاقتصاد بالشورى تناقش تقرير صندوق التنمية الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.