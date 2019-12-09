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فرع الهيئة يوزع مواد توعوية على مدارس #الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضمن خطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض التوعوية قامت الفرق الميدانية في مدينة الرياض بتوزيع مواد ومطبوعات توعوية من إعداد الرئاسة على المدارس ومرتاديها.
وتأتي هذه الجهود بمتابعة مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري في ظل توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتفعيل البرامج التوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية.
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