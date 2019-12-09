10 مصطلحات لفهم الميزانية العامة للدولة

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

مع ترقب المواطنين إعلان ميزانية الدولة 2020، تعيد “متابعات الخليج 365” التذكير بعدد من المصطلحات الهامة المرتبطة بالميزانية العامة للدولة وكيفية فهم جوانبها المختلفة.

الميزانية العامة للدولة

بيان الميزانية العامة للدولة هو بيان تعده الدولة بشكل تفصيلي لتوضيح خطة المالية العامة للعام المالي القادم من خلال استعراض اعتمادات المصروفات العامة، وتقديرات الإيرادات.

الإيرادات

إجمالي الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها، أو تقديم خدماتها مثل: إيرادات البترول، ورسوم الخدمات الحكومية، وغيرها.

المصروفات

إجمالي الأموال التي تنفقها الحكومة على المشروعات والخدمات العامة خلال العام.

فائض الميزانية

الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على إجمالي المصروفات.

عجز الميزانية

الناتج من زيادة إجمالي المصروفات على إجمالي الإيرادات.

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الناتج المحلي الاسمي

هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

الناتج المحلي الحقيقي

قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

أدوات الدين

هي وسائل الاقتراض التي توفر الموارد المالية اللازمة التغطية النفقات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الدين العام الخارجي

الاقتراض الخارجي من الأسواق الأجنبية عن طريق القروض الدولية أو إصدار أدوات دين سندات وصكوك دولية بعملات أجنبية في أسواق المالية الدولية

الدين العام المحلي

الاقتراض الداخلي من مصدر التمويل المحلية المختلفة عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دين محلية بالريال.

مكتب إدارة الدين العام

مكتب تم إنشاؤه في وزارة المالية كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني، ويقوم بتأمين احتياجات المملكة من التمويل من خلال الاقتراض وإصدار أدوات الدين بأفضل التكاليف الممكنة مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.