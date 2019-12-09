شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات «سلمان للإغاثة»: 978 مطعوماً ولقاحاً للأطفال السوريين خلال نوفمبر في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تعاملت وحدة المطاعيم واللقاحات التابعة لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري مع (431) طفلاً سورياً قدمت لهم (978) مطعوماً خلال شهر نوفمبر من العام 2019 حيث يأتي هذا العمل ضمن البرامج الفاعلة التي يطلقها المركز ضمن المحور الطبي الوقائي.

وأشارت مسؤولة وحدة اللقاحات والمطاعيم نوفه العظامات إلى أن هذا العمل الإغاثي الطبي يهدف إلى منح الأشقاء السوريين خصوصاً الأطفال منهم، اللقاحات اللازمة ضد الأمراض التي تنتشر عادة في بيئة المخيمات، وإكسابهم المناعة اللازمة ضد (الحصبة والجدري المائي والسل والكزاز) وغيرها من الأمراض السارية والمعدية الأخرى، موضحة أن إعطاء اللقاحات يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، ضمن برنامج اللقاحات في الدولة المضيفة.

وأضافت العظامات أن تقديم الرعاية الصحية للشقيق السوري تعتبر من أهم الأولويات والأهداف لدى عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك، لما لهذا الجانب من أهمية وضرورة في حياة الشقيق السوري وأسرته، وهو ما يؤكد عليه المسؤولون في المركز بضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة لتحسين الجوانب الصحية للأشقاء السوريين في مناطق اللجوء.