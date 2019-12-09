السعودية | موسم الرياض يستقطب الشباب من المقاهي الشعبية

انخفض تعداد الشباب المرتادين لمقاهي الرياض الشعبية على طريق القصيم أو في الثمامة، والتي ظهرت بشكل ملحوظ منذ انطلاقة موسم الرياض في أكتوبر الماضي، وحتى أواخر ديسمبر، وقبل تمديده رسمياً إلى مارس 2020.

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ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعاً بمساحة 14 مليون متر مربع، أبرزها الرياض بوليفارد، وواجهة الرياض، وادي نمار، نبض الرياض، رياض صحارى، إضافة إلى ألعاب ونتر ووندرلاند الشهيرة.

كما تنوعت الفعاليات في موسم الرياض ما بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.

ومع الإقبال الجماهيري الكبير المتنوع على فعاليات موسم الرياض، بينهم فئة الذكور الشباب، تباين عدد رواد المقاهي الشعبية بشكل كبير، مع لقطات خاصة التقطتها "العربية.نت" بعد إطلاق موسم الرياض الذي يشرف عليه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.