السعودية | هذا ما قالته مديرة المتحف الروماني عن "روائع السعودية"

شكرا لقرائتكم هذا ما قالته مديرة المتحف الروماني عن "روائع السعودية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مديرة المتحف الوطني الروماني في روما، أليساندرا كابوديفيرو، أن معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي يستضيفه المتحف الإيطالي يبرز تطور حضارات الجزيرة العربية، ويقدم نماذج للتواصل الحضاري والثقافي التاريخي بين الحضارتين العربية والرومانية.

وأشادت كابوديفيرو، في تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس"، بما حققه المعرض من سمعة دولية، معربة عن اعتزازها بأن يستضيف المتحف الوطني الروماني المعرض المتميز بقطعه الأثرية المهمة، واستضافة عدد من أبرز المتاحف العالمية.

أليساندرا كابوديفيرو (من "واس")

وقالت إن "هذا المعرض يحكي قصة منطقة شبه الجزيرة العربية ذات المساحة الشاسعة، وهي شبه قارة تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة ملايين كيلومترات، حيث تغطي معظمها المملكة وهي غنية بالمناظر الطبيعية المتنوعة الاستثنائية، التي لا تزال بكراً، وتكشف القصة بطريقة واضحة عن مئات المعثورات الأثرية، وفهم الأدلة المادية والعلاقة بين الشعوب ومختلف الثقافات".

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كما أوضحت أن "أهم النتائج التي حققتها الأبحاث الأثرية وأُجريت في المملكة في مواسم مختلفة على مدى عقود من الزمن من قبل أخصائيين سعوديين وبعثات أثرية، من ضمنها البعثة الإيطالية، أثبتت تاريخ شبه الجزيرة العربية ومواقعها الجميلة ومواردها الغنية التي ذكرها الأدب القديم، وبعد العودة من أعماق الأرض، يتم اكتشاف عدد كبير من المعثورات في المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى تسلسل زمني طويل للغاية حيث استمر من فترة ما قبل التاريخ حتى عصر روما الإمبراطورية والعصور القديمة المتأخرة".

من "واس"

إلى ذلك بينت أن القطع الأثرية ذات الاستخدام اليومي وأدوات الصيد الفاخرة والأسلحة والمجوهرات والأواني المصنوعة من المعادن الثمينة والزجاج وحجر المرمر والسيراميك والمنحوتات واللوحات الجدارية، تعد خير شاهد على الإنتاج المحلي وعمليات التبادل والاتصال الثقافي المشترك في تجارة القطع الأثرية والأفكار.

وكان وزير الثقافة السعودية، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد افتتح معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الثلاثاء 26 نوفمبر الماضي، في المتحف الوطني الروماني بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية الإيطالي، داري فرانسيسكيني، والأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.