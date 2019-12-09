محمد بن مسعود - الدمام - احتفل رجل الأعمال حسن عوض آل حجري، بزواج نجله "عوض"، من كريمة الشيخ علي بن شكري البكري. أقيم الحفل بمحافظة المجاردة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والزملاء. "الخليج 365" تبارك للطبيب "آل حجري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. Advertisements 09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 05:44 PM "آل حجري" يحتفل بزواجه "آل حجري" يحتفل بزواجه احتفل رجل الأعمال حسن عوض آل حجري، بزواج نجله "عوض"، من كريمة الشيخ علي بن شكري البكري. أقيم الحفل بمحافظة المجاردة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والزملاء. "الخليج 365" تبارك للطبيب "آل حجري"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "آل حجري" يحتفل بزواجه ،

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