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زار أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مستشفى محافظة محايل عسير، اليوم؛ للوقوف على الحالات المرضية الناجمة عن التسمم الغذائي في مركز بحر أبوسكينة مساء أمس.
ورافقه في الزيارة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من منسوبي القطاعين والجهات الحكومية.
وعّبر أمير منطقة عسير عن أسفه الكبير لوقوع مثل هذه الحالات، مشدداً على أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة، ثم اتخاذ الإجراءات النظامية والرادعة ضد المتسبب.
وقال: لقد تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية منذ تلقي البلاغ وتزايد أعداد المصابين بحالة التسمم.
واطمأن الأمير تركي بن طلال على المرضى المنومين وحالتهم الصحية، وجّه بتقديم كل الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين بإذن الله.
وكانت "صحة عسير" قد أفادت على لسان متحدثها مساء أمس، بأن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل 134 من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يُشتبه في أنها ناتجة من تسمم غذائي.
وتم تنويم 120 حالة في مستشفيات المنطقة، بينما خرجت 14 حالة، بعد تلقي الرعاية الطبية الكاملة.
أمير منطقة عسير مستشفى محافظة محايل عسير
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 05:04 PM
زار الحالات المرضية الناجمة عن الواقعة"تركي بن طلال": إجراءات رادعة ضد المتسبب في التسمم الغذائي بمستشفى محايل عسير
زار أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مستشفى محافظة محايل عسير، اليوم؛ للوقوف على الحالات المرضية الناجمة عن التسمم الغذائي في مركز بحر أبوسكينة مساء أمس.
ورافقه في الزيارة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من منسوبي القطاعين والجهات الحكومية.
وعّبر أمير منطقة عسير عن أسفه الكبير لوقوع مثل هذه الحالات، مشدداً على أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف تفاصيل الحادثة، ثم اتخاذ الإجراءات النظامية والرادعة ضد المتسبب.
وقال: لقد تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية منذ تلقي البلاغ وتزايد أعداد المصابين بحالة التسمم.
واطمأن الأمير تركي بن طلال على المرضى المنومين وحالتهم الصحية، وجّه بتقديم كل الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين بإذن الله.
وكانت "صحة عسير" قد أفادت على لسان متحدثها مساء أمس، بأن القطاع الصحي في محافظة محايل استقبل 134 من الحالات التي توجهت لأحد المراكز الصحية، وتظهر عليها أعراض أولية، يُشتبه في أنها ناتجة من تسمم غذائي.
وتم تنويم 120 حالة في مستشفيات المنطقة، بينما خرجت 14 حالة، بعد تلقي الرعاية الطبية الكاملة.
، "تركي بن طلال": إجراءات رادعة ضد المتسبب في التسمم الغذائي بمستشفى محايل عسير ،
المصدر : الخليج 365
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