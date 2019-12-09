البوابة الإلكترونية لحساب المواطن استعلام جميع اسماء المقبولين في حساب المواطن برقم الهوية

البحث عن رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن السعودي، وطريقة الاستعلام عن المقبولين في الدفعة 25 حساب المواطن برقم الهوية بات الأكثر بحثاُ من الآن، تزامناً مع حلول موعد نزول الدفعة الجديدة الخامسة والعشرين دفعة ديسمبر الجاري، كما تلتفت الأنظار نحو الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، حيث يمكن من خلالها للمستفيدين معرفة قيمة البدل المادي الشهري المستحق الصرف لهم وفقاً لما تحدده سياسات ومعايير استحقاق الدعم، ونحن بدورنا نتابع وإياكم تفاصيل صرف وإيداع دفعات الدعم.

القائمين على البرنامج حددوا مواعيد صرف الدعم لتكون يكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد أعلنت هذا على الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومن المتعارف عليه أن البرنامج يهدف إلى تخفيف أعباء الأسر بالمملكة ابتغاءاً لمواجهة الغلاء في الأسعار هذه الأيام، وخاصة بعد زيادة أسعار الوقود والناجم عنه زيادة أسعار المنتجات الغذائية.

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن 25

يقوم المواطنين بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الدعم من خلال خدمة الاستعلام عن أهلية المواطنين لهذا الدعم عن طريق الرابط ca.gov.sa وذلك تسهيلاً من الحكومة على المواطنين، كما وقد نادت المواطنين بسرعة تسجيل الدخول على الموقع من أجل الاستفادة بهذا الدعم الشهري الذي تقدمه المملكة، وأيضاً التأكد من رقم الحساب البنكي للمستفيدين ورقم الهاتف والبيانات الأخرى الخاصة بالمواطنين قبيل موعد استعلام حساب المواطن برقم الهوية للمستحقين.

الصفحة الرسمية لحساب المواطن تختص بمتابعة الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بمواعيد نزول دفعات الدعم، على أن يتم صرف راتب هذا الشهر في اليوم العاشر من الشهر الميلادي وذلك على حسابات كافة المستفيدين البنكية، ويترقب المسجلين في الحساب الإعلان عن جميع اسماء المقبولين في حساب المواطن 25 برقم الهوية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ca.gov.sa.