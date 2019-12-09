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الرياض - علي القحطاني - أوضح مركز الإقامة المميزة، 7 فروقات بين الإقامة المميزة ورخصة الإقامة.

وأشارت إلى أن الإقامة المميزة: لا ترتبط بصاحب العمل، حرية الخروج من المملكة والعودة إلى ذاتيًا، يمكن التقديم على الإقامة المميزة السنوية أو الدائمة، يحق له امتلاك العقارات بأنواعها باسمه الشخصي، يحق له امتلاك وسائل نقل خاصة، يحق له الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها بحرية.

بينما رخصة الإقامة مرتبطة بصاحب العمل، تأشيرة السفر تشترط موافقة صاحب العمل، تجدد سنويا للمؤسسات والشركات ( الأفراد سنتين)، لا يحق له تملك العقارات بأنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص وموافقة من وزارة الداخلية، يحق له تسجيل سيارتين فقط، لا يحق له الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يشترط موافقة صاحب العمل عند نقل الخدمة إلا في حالات محددة.