شكرا لمتابعة خبر عن أنواع حساب الزكاة للمنشآت التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن أنواع حساب الزكاة للمنشآت التجارية.

وأوضحت الهيئة، أنها تنقسم إلى قسمين: حسابات وهو خاص بالمنشآت التي تقدم قوائم مالية، وآخر تقديري خاص بالمنشآت التي لا تقدم قوائم مالية.

وكانت هيئة الزكاة، قد أعلنت أن تعديلات لائحة جباية الزكاة للمنشآت التجارية ستنفذ في 1 يناير 2020؛ حيث تتميز بتسهيل إجراءات تحصيل الزكاة، ووضوح بنود مكونات الوعاء الزكوي لجميع الأنشطة التجارية بما فيها نشاط التأمين.