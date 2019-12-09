شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يصل الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وصل سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، عصر اليوم الاثنين، إلى الرياض؛ للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة الخليجية.
ويترأس «المريخي» وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالمملكة.
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