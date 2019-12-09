شكرا لمتابعة خبر عن «هيئة الزكاة» ترصد مكافأة مالية لمن يبلغ عن مخالفات للأنظمة واللوائح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مكافأة مالية لأي مواطن يبلِّغ عن مخالفات للأنظمة أو اللوائح، مبينة أنه سيتم قريبًا الإعلان عن اللوائح المنظمة لذلك.

وتساءل أحد المواطنين، عن وجود مكافأة مالية للمرشد عن تهرب زكوي، وما هو الإجراء المتبع في حال التبليغ عن متهرب من الزكاة في المملكة، وثبوت صحة البلاغ، وإصدار فاتورة بالمبالغ المستحقة ولسنوات سابقة.

وأوضح حساب «خدمة العملاء» التابع لهيئة الزكاة والدخل، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توجد مكافأة لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة بالكشف عن المخالفات للأنظمة واللوائح، التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها».