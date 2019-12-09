اخبار السعوديه

سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر المواطنين من الانفجار البركاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر المواطنين من الانفجار البركاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت سفارة المملكة لدى نيوزلندا، المواطنين المتواجدين في جزيرة وايت آيلاند بأخذ الحيطة والحذر، من الانفجار البركاني الذي تتعرض له الجزيرة.

وأوضحت السفارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجزيرة التي تبعد 50 كم عن الشاطيء الشرقي لشمال نيوزلندا، تتعرض لانفجار بركاني كثيف.

وقال «تأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المختصة”، كما تأمل عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في نيوزلندا تحذر المواطنين من الانفجار البركاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا