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انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على دعم حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، أن انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على الدعم بالبرنامج، بينما في حال كان الحساب البنكي الخاص بالمستفيد ” غير نشط ” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة لديه ” مرفوضة ” .

وأوضح حساب المواطن، أنه يلزم تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم؛ فيما أكد أن برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج ” حافز ” ، وأن التسجيل في ” حافز ” لا يؤثر على التسجيل في حساب المواطن؛ ولكن سيتم احتسابه من ضمن مفردات الدخل.

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