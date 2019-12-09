شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على دعم حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، أن انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على الدعم بالبرنامج، بينما في حال كان الحساب البنكي الخاص بالمستفيد ” غير نشط ” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة لديه ” مرفوضة ” .

وأوضح حساب المواطن، أنه يلزم تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم؛ فيما أكد أن برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج ” حافز ” ، وأن التسجيل في ” حافز ” لا يؤثر على التسجيل في حساب المواطن؛ ولكن سيتم احتسابه من ضمن مفردات الدخل.